Hanno divorziato trenta anni fa ma lui va sempre a casa di lei per falciare il prato

Lasciarsi, divorziare, separarsi non significa , sempre, odiarsi e trattarsi male, sparlare l’uno dell’altra e non volersi più vedere.

Ci sono casi, purtroppo rari, in cui ci si continua ad aiutare anc he da separati.

Come il caso di due ex coniugi che , nonostante la separazione e la nuova vita accanto a persone diverse, sanno comunque di poter sempre contare l’uno sull’altra . A raccontare di questo bel rapporto è la figlia, Codie LaChelle McPhate che, fotografa di professione ha fotografato il padre mentre tagliava l’erba nel giardino di casa della mamma e poi ha postato la foto sui social spiegando: “Mia madre ha dei problemi alle ginocchia e il mio patrigno lavora fuori città … Quando i miei fratelli più piccoli mi hanno chiesto: ‘Perché tuo padre sta falciando il prato di tua madre?’ ho detto loro: ‘Perché lei aveva bisogno di aiuto e lui sapeva che da sola non riusciva farlo, e così l’ha fatto lui.’ Questo è essere co-genitori. Ecco quanto sono fortunata ad avere 4 genitori che si rispettano l’un l’altro.”

E poi continua: “Perché non importa come sia finito il loro matrimonio … A un certo punto entrambi si amavano molto e questo amore conta qualcosa. Avevano capito che se volevano crescere i loro figli come persone buone e gentili, avrebbero dovuto essere persone buone e gentili anche loro.”