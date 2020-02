Coronavirus, Flavio Briatore bordata contro Giuseppe Conte: “Immaginate il disastro che sarebbe successo se il governo si fosse sostituito ai governatori delle regioni”.

L’imprenditore Flavio Briatore pensa che sia stata gestita malissimo l’emergenza Coronavirus da Giuseppe Conte.

Flavio Briatore ha detto che coloro che hanno affrontato con serietà un’emergenza simile sono i governatori delle regioni e sindaci del Nord: “Le parole di Piero Angela suonano come un mantra: ‘Fidiamoci degli esperti’ e di chi ha l’esperienza guadagnata sul campo aggiungerei io”, scrive l’imprenditore sul suo profilo Instagram, “ecco perché trovo allucinanti e totalmente fuori controllo le parole del presidente del Consiglio Giuseppi. In un momento delicato come questo non sono sicuramente necessarie le polemiche e le drammatizzazioni tantomeno le facili isterie. C’è bisogno di certezze, di infondere fiducia attraverso buona informazione e regole certe per tutelare i cittadini”.

L’imprenditore poi elogia i governatori delle regioni maggiormente colpite dal Coronavirus: “Nella locomotiva italiana, quella che produce quasi il 70% del pil dell’intera nazione, sono stati isolati i casi ed i focolai, si è lavorato risalendo a tutti i contatti di ogni individuo infetto, sono stati fatti tanti tamponi per studiare e allo stesso tempo tranquillizzare la popolazione. Il lavoro incessante di medici, operatori sanitari, e tutti coloro che si sono messi a disposizione delle autorità è stato calpestato da un’affermazione fuori tempo e non giustificata tipica di coloro che ignorano i protocolli”.

Poi attacca nuovamente Giuseppe Conte: “Immaginate il disastro che sarebbe successo se il governo, che ha sempre dimostrato di essere incapace, si fosse sostituito ai governatori delle regioni”.