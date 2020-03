Scatta una foto in spiaggia alla moglie in dolce attesa, i due riguardano la foto e restano impressionati dalla presenza all’orizzonte

Una foto per ricordare uno dei più beI momenti della vita. Una giovane donna era in dolce attesa del suo primogenito e per immortalare quel periodo il marito decise di fare una foto alla sua dolce metà in un posto splendido, su una spiaggia in Florida.

L’uomo che si chiamava Dan Mozer decise di fotografare la moglie mentre i due stavano passeggiando sul bagnasciuga di una spiaggia della Florida.

Il sole tramontava e la donna si mise in posa con il suo enorme pancione.

Dan aveva deciso di scattare molte foto prima che la moglie, di nome Angelica, partorisse.

I due tornarono a casa e rividero la foto e rimasero sbalorditi quando videro cosa appariva all’orizzonte. Nella foto c’era un ospite inaspettato che tutti e due non avevano visto al momento dello scatto.

I due videro che nella foto in lontananza si vedeva un delfino sospeso nell’aria. Il bellissimo mammifero era stato fotografato mentre si esibiva in un grande salto.

La presenza del mammifero era inaspettata anche perché in quell’area non si sapeva che c’era la presenza di delfini.