Regala alla figlia neopatentata un’auto usata, all’interno trova una lettera dell’ex proprietaria che lascia entrambi tra le lacrime

Un bel regalo per la figlia che aveva ottenuto la patente. Così aveva pensato di fare Kevin Duke, un uomo americano per la sua adorata figlia.

L’uomo aveva acquistato una Ford colore argento usata e l’aveva comprata da una donna che aveva fretta di disfarsene.

L’uomo voleva acquistare un veicolo senza però spendere una fortuna così le sue attenzioni si erano concentrate su quella auto color argento metallizzata.

Una volta presa l’auto, l’uomo volle farsi un giro con la figlia. I due trovarono nell’auto una lettera. Era stata scritta dall’ex proprietaria, una donna di nome Sabrina Archey. Il contenuto della lettera fece emozionare così tanto padre e figlia che entrambi crollarono in un pianto incontrollato.

La lettera descriveva tutto il dolore che Sabrina aveva provato nel vederla. La donna aveva perso la madre, la zia e la figlia in un incendio e per pagare i funerali era stata costretta a vendere la sua auto.

Quell’auto era l’unica cosa che le era rimasta e chiedeva al nuovo proprietario di averne cura.

La lettera era la seguente: “Alla persona che prende questa macchina, volevo solo farti sapere che veicolo speciale hai comprato. Questa macchina apparteneva a mia mamma. È deceduta in un incendio in casa insieme a mia figlia di 6 anni e mia zia. L’ultima volta che mia mamma ha guidato questa macchina è stato il giorno in cui ci ha lasciato. Lei e mia figlia andarono a fare shopping e si tagliarono i capelli.

“Questa macchina contiene molti ricordi speciali per me. La mia casa e tutto ciò che era caro a me è scomparso, questa macchina è tutto ciò che mi è rimasto. C’è stato un po ‘di confusione con le scartoffie e ciò ha impedito all’auto di essere pagata dall’assicurazione. È davvero sconvolgente che abbia perso la mia famiglia, la mia casa e ora sto perdendo questo ultimo legame che ho con mia madre e mia figlia per colpa mia”.