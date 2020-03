Il suo lavoro è portare i pazienti ricoverati da un reparto all’altro ma non sa che ogni volta viene ripreso dalle telecamere

Un uomo, Lindon Beckford lavora presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston e il suo compito è quello di portare sulle barelle i pazienti da un reparto all’altro, o perché devono essere sottoposti ad esami o perché devono cambiare stanza o reparto.

Lindon all’inizio non aveva idea che il suo lavoro fosse ripreso dalle telecamere interne all’ospedale , dunque, se si è comportato in un certo modo lo ha fatto con estrema naturalezza e spontaneità.

Innanzitutto, si presenta sempre ai suoi pazienti come il loro autista per farli sorridere e per non dare troppo loro la sensazione di stare in un ospedale e, dunque, in un luogo triste.

Poi canta e lo fa spesso insieme ai pazienti magari proprio chiedendo loro cosa preferiscono ascoltare.

Insomma, un uomo che lavora con passione e con tanta tenerezza ,e considerando il lavoro delicato che fa è ancora più da apprezzare.