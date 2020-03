Una donna lavora come cameriera in un bar e ogni giorno serve un cliente molto anziano scontroso, un giorno l’uomo non si presenta

Un uomo anziano, Walter era solito andare sempre nello stesso bar per fare colazione e la cameriera, Melina lo serviva volentieri nonostante il suo brutto e difficile carattere.

L’uomo, Walter aveva più di settanta anni e non era mai stato dolce né affettuoso con Melina ma, piuttosto, si lamentava sempre per il cibo e per le bevande ma la cameriera di rimando gli sorrideva.

E così è stato per ben sette lunghi anni.

Un giorno Walter non è andato nel bar e la donna si è chiesta come mai salvo poi vedere il necrologio per la strada.

A quel punto si è veramente dispiaciuta perchè nutriva per quell’uomo dall’aspetto certamente molo ruvido tanto affetto.

Qualche giorno dopo si è presentato dalla donna un signore che si è qualificato come l’avvocato di Water che le ha detto che Water le aveva lasciato nel testamento una macchina e 50.000,00 dollari.

Questa vicenda è accaduta a Brownsville, nel Texas

Melina ha commentato così: “sorridere alle persone anche quando non sorridono di rimando”.