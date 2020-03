Coronavirus in Puglia, aumentano i contagi, al momento sono 39, uomo positivo al Policlinico di Bari

I casi accertati di Coronavirus in Puglia aumentano nella regione oggi. Sono in totale 39 le persone risultate positive al Coronavirus.

Solo nella giornata di oggi sono stati 15 su 77 i tamponi risultati positivi. A renderlo noto è stato il governatore pugliese Michele Emiliano.

I casi accertati sono come detto 15, uno in provincia di Bari, uno nella Bat, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Lecce e 7 in provincia di Foggia tra i quali l’uomo deceduto nella mattinata di oggi.

L’uomo deceduto per il Coronavirus aveva 79 anni ed era di Cagnano Varano ed è transitato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, poi trasferito al policlinico Riuniti di Foggia, infine è morto all’ospedale Tatarella di Cerignola.

Michele Emiliano inoltre rende noto che: “La situazione è sotto controllo, sono state contemporaneamente avviate le verifiche sanitarie su tutti i contatti stretti, ossia il personale – in numero limitato – che è stato in contatto ravvicinato con il paziente durante la permanenza in ospedale e che, attenendosi strettamente ai protocolli, ha indossato i dispositivi di protezione individuale già all’insorgere dei primi sospetti diagnostici. La direzione medica ha disposto la sospensione temporanea delle attività di ricovero ordinario e ambulatoriali”.