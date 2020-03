Emergenza Coronavirus in Italia, l’immunologo Mauro Minelli “Picco tra 15 giorni, poi inizierà graduale decremento”

L’immunologo Mauro Minelli sta cercando di comprendere quale potrà essere l’evoluzione del Coronavirus nei prossimi giorni.

Secondo il professore salentino il picco del Coronavirus si avrà nei prossimi 15 giorni e poi finalmente inizierà il graduale decremento.

Mauro Minelli ha spiegato perché è giunto a questa conclusione: “La condizione del coronavirus è legata al ciclo ordinario delle infezioni virali: considerando che il tempo di incubazione della malattia è in media di circa 6 giorni (minimo 1 e massimo 14), c’è da immaginare che tutti quelli che hanno preso l’infezione stiano evolutivamente manifestando in questi giorni il segnale clinico di un’infezione contratta 20 giorni fa. L’ipotesi più realistica, dunque, senza creare allarmismi, è che fino a metà marzo ci sia un incremento progressivo, ma non perché il virus sia più aggressivo ma perché nell’evoluzione della patologia questo è il percorso, a prescindere dall’aggressività”.

L’immunologo ha anche parlato dell’aggressività del virus che man mano che passano i giorni dovrebbe perdere aggressività: “Ci sono due tipi di coronavirus responsabili della covid 19. Il tipo S, filogeneticamente più antico, e il tipo L, più recente, venuto fuori dalle mutazioni genetiche. Il tipo S è meno grave, il tipo L è più aggressivo. Secondo le ultimissime stime sembra che la forma S stia prendendo il sopravvento sulla forma L. La forma L starebbe subendo una pressione, anche in ragione delle misure terapeutiche che l’uomo sta riuscendo a mettere in atto. La forma S, quella meno grave e meno aggressiva in termini di capacità di generare epidemie, starebbe emergendo”.