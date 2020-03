Un uomo senza fissa dimora aiuta una persona in difficoltà e poi vede in tv che lo stanno cercando

Un uomo, senza fissa dimora, Dave Cochran era nella sua macchina rovinatissima quando all’improvviso ha visto che alla guida di un’altra auto c’era un uomo in difficoltà perché era rimasto bloccato dalla neve.

La targa del veicolo in difficoltà era del Texas e quindi alla guida c’era qualcuno che con tanta neve non aveva molta dimestichezza.

L’uomo in difficoltà era Jeff Allen, un giocatore della linea offensiva dei Kansas City Chiefs che stava andando a giocare una partita della National Football League (NFL), il campionato più seguito negli Stati Uniti.

Tutti conoscono i giocatori della Kansas City Chiefs ma Dave no, perché non avendo una televisione non poteva guardare le partite né tantomeno poteva permettersi di acquistare i biglietti per andare a vedere una partita anche se era il suo sogno.

Dave aiutò Jeff che in quel modo potè raggiungere la sua squadra e giocare la partita.

Terminata la partita Allen ha scritto sui social cosa gli era accaduto e che cercava quell’uomo per regalargli i biglietti per una partita dell’AFC Championship.

Quando il clochard si è visto in tv perché cercato e ha capito il motivo era fuori di se dalla gioia.