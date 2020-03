Giovane mamma chiude per sbaglio la sua piccola in macchina sotto il sole, chiama il 911 che si rifiuta di intervenire

Una giovane mamma, Lacey Guyton del Michigan era andata a trovare la nonna insieme alla sua piccolina di due mesi.

La donna, appena è arrivata a casa della nonna, si è resa conto di aver dimenticato la sua bambina in macchina sotto il sole ed è corsa da lei.

Le chiavi erano in macchina e le portiere erano chiuse ermeticamente.

Mentre la mamma provava a sfondare i vetri della macchina, la nonna contattava il 911 che le rispondeva che non era compito suo intervenire bensì del carro attrezzi.

La mamma, disperata, provava in tutti i modi a rompere i vetri e, dopo diversi tentativi, per fortuna è riuscita in tempo a mettere in salvo la sua bambina.

Quando la vicenda è diventata di dominio pubblico la polizia si è scusata con la mamma attribuendo la risposta dell’operatore alla “mancanza di formazione”.