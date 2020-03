Una donna lavora in un fast food e le si rompe la macchina, un giorno accade qualcosa che la sconvolge

Una donna, Vicki Anderson lavorava in un fast food al McDonalds di South Hutchinson, in Kansas e per andare al lavoro usava la sua vecchia macchina, una Oldsmobile Cutlass Sierra del 1994.

Un giorno la vettura l’ha lasciata a terra e la donna sapeva di non avere i soldi per farla riparare. E così per raggiungere il posto di lavoro si arrangiava con i passaggi o a piedi facendo molto chilometri.

Un giorno un cliente fisso, Chris Ellis, con cui la donna si fermava spesso a chiacchierare raccolse lo sfogo della donna che non ne poteva più di non avere la macchina.

Josh, il figlio di Chris, aveva da poco acquistato una macchina nuova e voleva vendere la sua, una Pontiac GS del 2009.

Allora Chris l’ha acquistata dal figlio e l’ha regalata a Vicki che non poteva credere a tanta generosità.