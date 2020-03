Un nonno sta facendo la spesa in un supermercato con il nipote che fa i capricci, cosa accade dopo è incredibile

Un nonno stava facendo compere in un supermercato e aveva con sé il nipotino che per tutto il tempo faceva capricci chiedendo al nonno che gli comprasse di tutto.

Il nonno è riuscito a mantenere la calma per tutto il tempo e le uniche frasi che diceva erano: “Stai calmo, William. Ancora per un po’ di tempo. Tieni duro” o, ancora: “Andrà tutto bene, William. Ho quasi finito. Ce ne andiamo presto.”

Quando poi è arrivato alla cassa e il bambino ha dato il peggio di se piangendo e gridando, il nonno ha detto così: “William, William, William, bambino mio, calmati. Non c’è bisogno di arrabbiarsi. Cinque minuti e ce ne andiamo. Stai calmo. Ce la puoi fare, William.”

Una donna che stava guardando tutta la scena è rimasta davvero impressionata e stupita di come il nonno fosse riuscito a mantenere la calma per tutto il tempo e, una volta incontratolo nel parcheggio, gli ha rivolta questa domanda: “Scusi il disturbo, ma volevo dirle che lei è stato veramente fantastico. Come ci riesce? “.

E poi ha aggiunto: “Non so come hai fatto. Tuo nipote ha agito in modo orribile eppure sei rimasto calmo e hai mantenuto la compostezza. Io non ci sarei riuscita. William è un giovane fortunato ad avere un modello di ruolo come te nella sua vita”.

E il nonno, stupendola ancora di più ha ribadito: “Grazie, ma veramente io mi chiamo William”. E poi: “Il bambino capriccioso si chiama Kevin.”

A quel punto la donna, davvero divertita è scoppiata a ridere rimanendo senza parole.