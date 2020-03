Coronavirus al Grande Fratello Vip, le sorti del reality

Grande Fratello Vip: incombe lo spettro del Coronavirus. La sedicesima puntata del noto reality ricalca un po’ le immagini che ci stiamo abituando ahinoi a vedere in questi giorni, studio deserto, pubblico assente, nessuna sigla e solo la voce del Presidente del Consiglio che illustra le ultime disposizioni governative in materia di prevenzione e contenimento del contagio.

Ovviamente la produzione ha valutato con attenzione se fosse il caso di continuare o meno la trasmissione, dato che chi combatte quotidianamente con una normalità alterata, poteva sentirsi in qualche modo disturbato da situazioni in cui non riusciva più ad immedesimarsi o per cui non riusciva più a divertirsi.

Ma la decisione di andare avanti nella programmazione è stata spinta da un desiderio di leggerezza e perché no, di momentanea spensieratezza che la trasmissione poteva offrire, lasciando naturalmente ad ognuno il libero arbitrio sulle proprie scelte. Del resto il telecomando del televisore ci consente di dirottare la nostra attenzione sull’informazione o sullo svago a seconda del nostro stato d’animo e delle nostre preferenze.

Alfonso Signorini nella puntata n.16 ci tiene a rimarcare agli abitanti della casa proprio questo, e cioè che in un frangente così difficile, loro che in questo momento sono lontanissimi e protetti da questo periodo di incertezza e pericolo, hanno la grande responsabilità di regalare un sorriso ai telespettatori del GF e far loro dimenticare, almeno per un po’ tutto quello che sta accadendo e sta sconvolgendo le nostre vite.

Subito dopo è il momento per Signorini e Pupo di fare ammenda per il loro comportamento poco gentile nei confronti di Fernanda Lessa, per il quale i social si sono scatenati lamentando la scarsa sensibilità dei due conduttori nei confronti della ragazza.

E così i due chiedono pubblicamente scusa alla modella brasiliana.

Ma il Grande Fratello non risparmia mai polemiche e sorprese ed ogni occasione è buona per accendere liti fra i concorrenti dato che la tensione è alle stelle.

La diatriba infinita fra la Elia e la Marini, non conosce mai tregua, ma anche fra gli uomini nascono invidie e gelosie come nel caso di Sossio Aruta e Antonio Zequila che a detta di Signorini, si contendono il ruolo di Re all’interno della casa; il loro atteggiamento però non piace agli altri inquilini e tantomeno ai telespettatori.

Zequila tra l’altro si è reso protagonista di una rivelazione non molto delicata su Adriana Volpe, rivelando che erano stati a letto insieme, circostanza che la donna ha ovviamente criticato e di cui Zequila si è scusato.