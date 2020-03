Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati? L’influencer si riavvicina al suo ex Andrea Diamante

Aria di crisi tra Giulia De Lellis e Iannone: la bella influencer chiede ai suoi followers , nel corso di un video tutorial di makeup, la massima comprensione per il delicato momento che sta vivendo. Ovviamente tutti hanno pensato ad una crisi sentimentale con Andrea Iannone, visto che la crisi era un po’ nell’aria, nonostante lei l’avesse sempre smentita, attribuendo le sue preoccupazioni all’impegno verso la sua famiglia.

Eppure all’inizio del loro amore sembravano davvero una coppia perfetta ed innamorata, una storia che dura tutta la vita e si parlava di figli e mettere su famiglia.

Nel video la ragazza chiede un po’ di sensibilità e la massima discrezione da chi vorrebbe avere dettagli sulla sua vita privata, incuriosito dal fatto che la De Lellis non parla del suo fidanzato ormai da settimane e non gradisce la curiosità morbosa; fa appello all’intelligenza di tutti affinchè sia rispettato il suo silenzio riguardo le questioni personali.

Di fatto c’è che lei ha lasciato la casa di Lugano nella quale viveva con Andrea Iannone, ed ha fatto ritorno a Roma; secondo indiscrezioni la causa di questa ipotetica rottura potrebbe essere il ritorno di fiamma tra la ragazza ed il suo ex Andrea Damante che nel frattempo pare essersi allontanato da Claudia Coppola.

I due si conobbero durante la trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, si innamorarono ed andarono persino a vivere insieme; sembrava andasse tutto a gonfie vele sino a quando la ragazza scoprì alcune chat del fidanzato, che inequivocabilmente svelarono i suoi numerosi tradimenti. Naturalmente si separarono, ma di sicuro l’amore non era del tutto svanito.

In ogni caso al momento nessuno dei tre ha rilasciato comunicazioni ufficiali, né per quel che concerne la separazione fra Iannone e De Lellis, né dell’ipotetico ricongiungimento fra Damante e De Lellis.

Il centauro, dal canto suo non si esprime, né lascia trapelare alcun tipo di situazione critica con la De Lellis, ma forse fa di peggio. La ignora, non ne parla affatto, anzi sui social pubblica soltanto le sue passioni di sempre, le moto e ultimi arrivati… i go kart.

Nel frattempo la notorietà della ragazza vola e la sua carriera potrebbe fare un bel passo in avanti, promuovendo la De Lellis da influencer a conduttrice televisiva per una trasmissione leggera. Ricorderete che la donna lo scorso autunno vestì i panni della conduttrice per una web serie di Witty Tv prodotta da Maria De Filippi.