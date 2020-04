Coronavirus, infermiera positiva esce a fare una passeggiata con il marito

A Fano una donna è stata vista uscire di casa per fare una passeggiata con il marito.

Poiché si sapeva che la donna è un infermiera che è risultata positiva, qualcuno ha pensato di avvisare le forze dell’ordine che l’hanno raggiunta e l’hanno denunciata.

La donna ha provato a giustificarsi dicendo che era uscita per pochi minuti solo per buttare la spazzatura ma il punto in cui è stata fermata non era vicinissimo alla sua abitazione.

La donna è stata denunciata penalmente e marito e moglie hanno avuto una multa.