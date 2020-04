Bari, “Scuola dei fiori”, ladro entra e prova a svaligiarla

Due notti fa, tra il 12 e il 13 aprile a Bari un ladro ha forzato la serratura dell’ingresso della “Scuola dei fiori” che si trova in via Cotugno e ha provato a portare via ciò che c’era all’interno.

Per fortuna sono arrivate in tempo le guardie giurata del nucleo radiomobile “IVRI-Sicuritalia” che hanno allertato le forze dell’ordine e il ladro è stato bloccato in tempo.

Il ladro, che si era nascosto dentro una casetta giocattolo che si trovava all’esterno della scuola, nel giardino, è stato portato in Questura.