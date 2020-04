Coronavirus Decaro: “Nella casse del Comune ci sono soldi che vorrei restituire ai cittadini”

Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, durante una diretta facebook ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti per i cittadini baresi .

Il Sindaco ha detto così: “Non me la sento di tenere nella casse del Comune i soldi di chi mi ha pagato la retta della mensa scolastica, quando la mensa non c’è più. O la retta per il trasporto scolastico nei mesi in cui il servizio non è stato fatto. O la retta dell’asilo nido, sempre nello stesso periodo”.

E poi ha continuato: “Nei mesi in cui bar e ristoranti sono stati chiusi vorrei restituire l’equivalente della quota variabile della TARI. In questo senso, vedremo cosa accadrà con il prossimo

decreto, ma noi sindaci siamo convinti di poter contare su 3 miliardi di euro che dovrebbero arrivarci dal Governo”.