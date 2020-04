Ha ricevuto il bonus da 600 euro ma vuole restituirlo, “Il mio negozio è rimasto sempre aperto. Non è giusto”

Il titolare di un negozio di ferramenta di Paliano, un piccolo comune in provincia di Frosinone a ricevuto i 600 era di bonus previsti dal decreto Cura Italia ma ora vorrebbe restituirli.

Il negoziante ha spiegato che la richiesta non è partita da lui ma dal suo commercialista a sua insaputa. Il titolare del negozio vorrebbe sapere ora la procedura per poter restituire il bonus ricevuto spiegando i motivi del suo gesto:

“Voglio restituire questi soldi perché non lo ritengo giusto. Io ho lavorato nonostante la crisi e la chiusura pressoché totale, certo ha avuto qualche piccolo calo negli incassi ma ci sta. Io non avevo chiesto nulla al mio commercialista, è stato lui che mi ha detto che mi spettavano questi soldi, ma io non li voglio, anzi li voglio restituire allo Stato e non so come fare”