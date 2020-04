Roberta Morise dopo la smentita di Eros Ramazzotti su un loro flirt dice la sua sulle dichiarazioni rilasciate da Ramazzotti

Per mesi non si è fatto altro che di parlare di un presunto flirt tra la bellissima Roberta Morise, ex professoressa de “L’eredità” nonché ex fidanzata di Carlo Conti e Eros Ramazzotti.

Dopo che i due hanno taciuto per un bel pò di tempo sulla loro presunta storia d’amore che ha fatto sognare tanti italiani che erano felici al pensiero che Eros Ramazzotti avesse trovato di nuovo l’amore dopo la rottura con la moglie, Marika Pelegrinelli, Ramazzotti ha deciso di parlare smentendo categoricamente il flirt, usando anche parole molto forti.

LA SMENTITA DI EROS RAMAZZOTTI

Eros Ramazzotti ha, infatti, apostrofato come “schifoso e disumano” il gossip che gira attorno alla sua persona e che gli ha attribuito una nuova fidanzata.

Il cantante romano si è detto stanco di questo tipo di gossip che ritiene quanto mai inopportuno in un momento come quello che il mondo sta vivendo.

LA RISPOSTA DI ROBERTA MORISE

Roberta Morise, conduttrice de “I fatti vostri” che fino a questo momento era rimasta in silenzio, dopo la smentita così dura di Ramazzotti è voluta intervenire e ha detto la sua: “In queste settimane non ho detto nulla perchè penso che non ci sia nulla di più elegante di un grande silenzio. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta”.

Roberta Morise, pur confermando, dunque, che non c’è mai stata alcuna storia con Eros Ramazzotti ma solo una bella amicizia non ha condiviso la smentita.

ROBERTA MORISE SULLA LITE TRA ADRIANA VOLPE E GIANCARLO MAGALLI

Roberta Morise ha liquidato la faccenda dicendo solo: “Non si amavano” e chiarendo che può capitare sul posto di lavoro che non ci sia sempre compatibilità.

Infatti, ha aggiunto: “Trovarsi sul lavoro, d’altronde non è facile. Non si amavano, succede, si va avanti”.

ROBERTA MORISE A “TALE E QUALE SHOW”

In questi giorni stanno circolando voci sulla probabile partecipazione della Morise a “Tale e quale show e la presentatrice ha detto: “Non ne so nulla. Posso solo dire che sarebbe un sogno”.

Se dovesse partecipare alla trasmissione sarebbe con Carlo Conti suo ex fidanzato ora felicemente sposato e papà di un bellissimo bambino, Matteo.

Se la Morise dovesse coronare questo suo sogno sarebbe un tassello importante che si andrebbe ad aggiungere alla sua carriera.