Il presidente della Regione Basilicata, Vito Baldi, ha emesso un’ordinanza con la quale obbliga tutte le persone che accedono nella regione a sottoporsi a tampone.

La Basilicata è una delle poche regioni in Italia che per tre giorni consecutivi ha registrato zero contagi. Per questo motivo il Presidente della Regione, Vito Baldi, ha emesso l’ordinanza che prevede anche chi arriva in Basilicata ed è asintomatico rimarrà in “isolamento fiduciario” per 14 giorni.