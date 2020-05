Coronavirus Puglia, sta per iniziare la sperimentazione con il plasma autoimmune

Manca poco e si darà il via alla sperimentazione della cura con il plasma autoimmune presso il Policlinico di Foggia.

A rivelarlo è l’on. Giorgio Lovecchio dopo essersi incontrato con il direttore del Policlinico Riuniti di Foggia.

L’onorevole Giorgio Lovecchio del Movimento 5 Stelle, segretario della commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione e membro della commissione Agricoltura ella Camera dei Deputati ha dichiarato: “Sono rimasto colpito dalla sperimentazione clinica sull’utilizzo del plasma autoimmune che sta per partire al Policlinico Riuniti sebbene sia una questione ancora in fase di studio anche in altre parti d’Italia e di valutazione per la possibile applicabilità generale, mi solleva l’idea che anche qui a Foggia ci si stia impegnando per trovare modi scientifici per combattere un nemico tanto subdolo. Il lavoro svolto dall’azienda e dai sanitari finora è da premiare e da foggiano non posso che esserne orgoglioso”.