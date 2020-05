Coronavirus Puglia, Emiliano: “Per questa estate scegliete la Puglia”

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano ha lanciato un appello per provare a scommettere su una ripresa già da questa estate e così in occasione ella trasmissione Cento città su Rai Radio Uno ha detto: “E’ ovvio che in questo momento le prenotazioni sono scarse, ma colgo l’occasione per dire a chi vuole venire in Puglia a fare le proprie vacanza che prenotare non significa che la vacanza si svolgerà ma ci aiuta a capire più o meno quale sarà la presenza da gestire”.

E poi ha anche aggiunto: “E’ evidente che i pugliesi dovranno aiutare i pugliesi. Questa è la stagione in cui bisogna andare a fare turismo regionale per dare una mano”.