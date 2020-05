0 SHARES Condividi Tweet

Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla statale 100 all’uscita di Bari verso sud.

Un tir, per cause in via di accertamento, ha sfondato il guardrail e ha terminato la sua corsa nella scarpata. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un morto e un ferito.

Notizia in aggiornamento