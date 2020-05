Momenti di paura a Bari, scontro frontale in via Caldarola tra due auto, una si ribalta e termina la sua corsa contro un semaforo, due i feriti

0 SHARES Condividi Tweet

Per fortuna non ha determinato gravi conseguenze un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi all’angolo di via Caldarola e via Toscanini.

Due auto, per cause in via di accertamento, si sono scontrate, una di queste si è ribaltata e ha terminato la sua corsa contro un semaforo.

Dopo qualche minuto dall’incidente, sul posto sono intervenute diverse auto della Polizia Locale e i soccorritori del 118.

Due sono i feriti, per fortuna non gravi.