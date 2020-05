0 SHARES Condividi Tweet

Subito dopo le 17, così come era previsto dalle previsioni meteo, si abbattuto su Bari un violento nubifragio. Non pochi i disagi in città per la circolazione delle auto.

Per la forte pioggia i vigili urbani hanno provveduto a chiudere il sottopasso di via La Rotella, nella zona industriale di Bari.

E’ stata transennata la careggiata ed è stata consigliata la deviazione su viale Europa.