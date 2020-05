Puglia, tragico incidente auto finisce in mare, giovane madre muore affogata, gravissimo il figlio

0 SHARES Condividi Tweet

E’ stato inutile il tentativo di due uomini che si sono tuffati in mare per cercare di salvare una giovane donna e suo figlio.

La donna era alla guida di un’auto che ha terminato, per cause in via di accertamento, la sua corsa in mare. Accanto a lei c’era il figlio.

Sul posto sono intervenute diverse auto della Polizia e dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno cercato invano di rianimare la donna.

Il figlio è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale. Il tremendo evento si è consumato a Manfredonia nei pressi del ponte Ponente.