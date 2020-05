Puglia tragico epilogo, trovato morto il sub 28 enne disperso ieri durante una battuta di pesca

0 SHARES Condividi Tweet

Questa mattina all’alba i sommozzatori del corpo dei vigili del fuoco hanno ritrovato il cadavere del giovane ed esperto sub Davide D’Alessandro di 28 anni.

Il sub si era disperso a Tricase Porto. Il ragazzo era un panettiere con la passione del mare. Si era immerso per una battuta di pesca ma nel pomeriggio di ieri non era più rientrato.

I sub hanno cercato Davide nel tratto di mare tra Tricase Porto e Marina di Andrano dove era ancora parcheggiata l’auto del sub.

Il suo pallone da sub era stato ritrovato. Le ricerche erano proseguite anche durante la notte. Poi stamattina il corpo del sub è riemerso dall’acqua.