Bari, blitz anti movida ieri sera della Polizia, centinaia di controlli, sanzioni per assembramenti e auto parcheggiate in doppia fila

Un blitz nella tarda serata di ieri anti movida della Polizia Locale nei luoghi tipici della movida barese. I controlli sono partiti dopo le 21 fino alle 24 di ieri.

Elevate sanzioni per 18 ragazzi per mancato rispetto delle prescrizioni previste al DPCM del governo e 55 multe per auto parcheggiate in doppia fila, o su attraversamenti pedonali o sugli scivoli riservati ai disabili.