Emergenza Covid-19, Puglia adolescente positivo al Coronavirus, in quarantena suoi amici e parenti

0 SHARES Condividi Tweet

A Crispiano è stato lo stesso primo cittadino della città a dare la notizia della positività di un adolescente.

Sui social i Luca Lopomo, sindaco di Crispiano ha così commentato il fatto insolito della positività di un adolescente: “Purtroppo abbiamo un nuovo caso di positività al coronavirus e questa volta si tratta di un adolescente. Ho avuto notizie dalla Asl che ha subito introdotto le misure di controllo e quarantena per le persone che sono entrate in contatto con la persona positiva”.

“Questa è l’occasione per riflettere sul fatto che non dobbiamo abbassare la guardia perchè il virus è ancora fra noi”,

Il Sindaco di Crispiano ha raccomandato i cittadini: di “mantenere la distanza interpersonale, di indossare la mascherina obbligatoriamente in luoghi chiusi e all’aria aperta se non si riesce a mantenere la distanza di un metro. Ragazzi, stiamo attenti. Benchè ora il virus è in fase calante potrebbe darci segnali di ripresa e darci grossi problemi. Un grande abbraccio alla famiglia della persona colpita dal virus: siamo a sua disposizione”.