Foggia, incidente mortale su statale 16, tir si ribalta muore il passeggero, ferito il conducente

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle prime ore di stamattina, per cause in via di accertamento, un tir che trasportava ferro si è ribaltato.

Il tir stava percorrendo la statale 16 quando nei pressi dello svincolo di Rignano si è ribaltato. Il mezzo pesante era partito da San Severo in direzione Foggia per scaricare la merce.

L’incidente ha provocato la morte del passeggero, un uomo di 56 anni di San Severo e ferito gravemente il conducente di 57 anni sempre di San Severo.