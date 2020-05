Coronavirus Bari, fuori da un minimarket assembramento per bere birra, arriva la polizia locale e multa tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri si è creato un assembramento fuori da un minimarket etnico nel quartiere Libertà, a Bari.

Poiché erano giorni che i residenti non ne potevano più di tutta quella gente che si ritrovava fuori dal minimarket, qualcuno ha segnalato la situazione alla polizia locale che è intervenuta multando tutti.

Una multa di 5.000,00 euro è stata irrogata anche al proprietario del minimarket perché stava vendendo cibo e bevande senza averne l’autorizzazione.

La multa di 5mila euro è per aver violato il Codice del Commercio regionale, in più il proprietario del minimarket ha avuto un’altra multa di 400 euro per non aver impedito l’assembramento.