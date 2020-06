Coronavirus Bari, Decaro “finalmente i parchi aperti, non sprechiamo questa occasione”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro ieri sera, 2 giugno, ha scritto un post comunicando che da oggi 3 giugno i parchi saranno riaperti.

Decaro ha scritto questo post sulla sua pagina facebook mettendo a corredo una foto della pinea di San Francesco.

Il post dice così: “Domani riaprono i parchi, i giardini e le aree giochi della città.

Questa è la pineta San Francesco, lato mare, con la nuova illuminazione per le sere d’estate che stanno arrivando.

Ci vorrà ancora un po’ per poter tornare a frequentare l’area lato terra della pineta, i parchi 2 Giugno e Giovanni Paolo II, perché sono in corso lavori di rifacimento dell’impianto d’illuminazione, e qualche giorno per i parchi Troisi, Tridente e Princigalli per alcuni interventi straordinari di manutenzione.

Dopo più di due mesi torneremo a vivere tutti gli altri spazi della città che non attraversiamo da tempo, dove però sarà necessario rispettare le regole che ormai ci accompagnano nella nostra quotidianità.

Evitiamo gli sport di gruppo, i contatti ravvicinati, indossiamo le mascherine e non sprechiamo questa occasione di tornare a vivere un altro pezzo importante di normalità”.