Provinciale Castellana-Conversano moto impatta violentemente contro un’auto e prende fuoco, gravissimo 17enne barese

Ieri sera sulla provinciale Castellana-Conversano un ragazzo 17enne a bordo della proprio moto ha impattato con un’auto e la moto ha preso fuoco.

Immediatamente soccorso e portato in ospedale, presso il Policlinico di Bari, il ragazzo è in gravissime condizioni ma, pare, non in pericolo di vita.

Il ragazzo era a bordo di un Piaggio Beverly ha impattato contro una Honda Civic condotta da una donna.

La gravità dello stato di salute del centauro non dipende dalle ustioni ma dalle fratture multiple riportate a seguito dell’impatto.

Il luogo teatro dell’incidente è stato ispezionato dai carabinieri della stazione di Conversano comandati dal capitano D’Onofri.

In corso sono tutti gli accertamenti per capire se i conducenti, sia della moto che dell’auto, fosse sotto l’effetto di bevande alcoliche o droghe.