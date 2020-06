Coronavirus Bari, Decaro va all’oratorio del Redentore e i ragazzi gli rivolgono la domanda tormentone “E tu c sta a fasc do?’. Video

0 SHARES Condividi Tweet

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro è stato ospite dell’oratorio del Redentore per ricevere un distintivo d’argento donatogli dell’Unione ex allievi di don Bosco ‘S. Speranza’ di Bari .

L’Unione ha anche regalato mascherine che useranno i ragazzi che frequenteranno l’oratorio.

I ragazzi hanno accolto in un momento di festa il sindaco rivolgendogli la domanda che lui, per mesi, ha rivolto ai cittadini che, invece di stare nelle loro case per rispettare la quarantena, giravano per le strade della città:

“E tu c sta a fasc do?”.

Anche il sindaco sa che questa domanda è diventata un tormentone tutto barese e si è prestato volentieri allo scherzo che gli hanno fatto i ragazzi rivolgendola a lui.

Il sindaco ha mostrato di saper stare allo scherzo e di sapersi divertire facendosi prendere in giro, ha riso e si è divertito con i ragazzi in questo inizio di quasi normalità.