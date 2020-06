Fedez fa una sorpresa a Chiara Ferragli e lei lo guarda innamoratissima, poi scoppia a piangere

0 SHARES Condividi Tweet

La coppia Fedez Ferragni fa sempre parlare, sognare e, a volte, scatena anche critiche feroci. Ma non questa volta.

Chiara e Fedez , come capita spesso, stanno facendo molto per l’Italia: questa estate la stanno promuovendo per il turismo, infatti stanno viaggiando tantissimo e documentando tutto sui social, come è loro abitudine, anche avendo fatto di questo il loro lavoro.

Girano filmati, scattano foto e scrivono storie su questi loro viaggi si e giù per l’Italia e il risultato è assicurato boom di like e anche le prenotazioni stanno subendo un’impennata nei posti dove stanno andando loro.

Lo scherzo di Fedez

Nei giorni scorsi si trovavano in albergo e lo staff ha comunicato a Chiara che c’era una sorpresa per lei. Appena entrata in stanza, senza neppure sapere di cosa si trattasse, Chiara ha guardato Fedez con uno sguardo innamoratissimo e dolcissimo ed è scoppiata a piangere. E, a quel punto, è partita una canzone “Buonanotte fiorellino “ di Francesco De Gregori.

Tutto il momento è stato ripreso da Fedez che non ha evitato di riprendere anche le lacrime di gioia e di amore della moglie.

Questo video è poi finito, come la coppia fa sempre, sulle storie di Instagram

I viaggi della famiglia

La famiglia al completo, dicevamo che sta girando l’Italia e sta facendo scoprire, e sta scoprendo, posti meravigliosi.

Bellissimo è stato il momento in cui si sono fermati

in Liguria e poi in Toscana, a Forte dei Marmi.

La coppia aggiorna costantemente i propri follower dei ristoranti dove pranzano e cenano, i luoghi che visitano, gli alberghi dove soggiornano e questo sta dando una grande mano d’aiuto al turismo.

La famiglia al completo con al seguito anche il piccolo Leone è andata che in un agriturismo con tantissimi animali e il piccolo si è divertito tanto.

Ma anche Chiara Ferragni ha detto: “Abbiamo trovato il paradiso» e poi, ancora: «Non conoscevo questo posto e me ne sono follemente innamorata».

Il piccolo è stato in mezzo agli animali: conigli, vitellini e pony.

Lo scivolone di Chiara

I follower non hanno, però, perdonato a Chiara il mollettone nei capelli e nessuno ha commentato con ammirazione la scelta coraggiosa di farsi scattare una foto così anzi, i commenti sono stati tutti a senso unico: “Una pinza stile casalinga disperata anche no” o, ancora: “Il mollettone, ti prego no!!”.

Chissà se questa sarà la moda dell’estate, a giudicare dai commenti sembrerebbe proprio di no, salvo poi stupirci tutti e diventare addirittura di tendenza.