Albano Carrisi, fa una richiesta alla figlia Jasmine ma lei gli risponde: “Non ci riesco proprio”

Albano Carrisi, dalla compagna Loredana Lecciso ha avuto due figli, Jasmine e Bido.

Albano, nonostante sia già diventato nonno grazie a una delle figlie avute da Romina Power, Cristel si trova anche a combattere con le problematiche tipiche dei figli ancora adolescenti.

Pare che i ragazzi tra di loro vadano molto d’accordo e si amino come fratelli a tutti gli effetti.

La casa a Cellino San Marco è sempre piena di gioventù e questo rende immensamente felice Albano anche se è sempre in giro per concerti spesso anche insieme a Romina Power.

La famiglia a Cellino San Marco

I ragazzi che spesso sono in giro per il mondo, trovano, però, sempre rifugio nella casa paterna che li accoglie e li fa sentire sempre al sicuro anche se da quando non c’è più nonna Jolanda è certamente più vuota.

Anche Romina Power spesso si rifugia nella sua Cellino che Albano in una recente intervista ha detto che da ragazzo ha amato ancora di più proprio grazie a Romina.

La terra, le radici, gli odori e i colori di Cellino San Marco per tutta la famiglia Carrisi sono irrinunciabili.

Jasmin e la sua passione per la musica

Anche gli ultimi due figli di Albano, Jasmine e Bido che ha avuto da Loredana Lecciso con la quale , pare, sia ripresa la storia d’amore, sono ormai cresciuti e stanno per prendere la loro strada.

In particolare Jasmine ha scoperto di avere la stessa passione per la musica del padre, infatti ha inciso un brano pop dal titolo Ego e ha raccontato, in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, che papà Albano vorrebbe che lei lo seguisse e lo ascoltasse di più ma lei ha spiegato che: “Lui vorrebbe che lo seguissi un po’ di più, ma proprio non ci riesco”.

Infatti, il genere musicale della ragazza è completamente diverso da quello del padre e lei prende proprio le distanze.

Certamente i consigli di papà Albano li seguirà ma non il suo genere musicale ed è anche normale che sia così visto la distanza generazionale.

In casa Carrisi continua l’amore per la musica che aveva anche toccato, anni fa, Cristel e Yari.

Jasmine, che è una bellissima ragazza e che assomiglia tanto alla mamma Loredana Lecciso, avrà tempo e modo di trovare la sua strada e gli incontri scontri con il papà Albano saranno inevitabili come accade in ogni altra famiglia.