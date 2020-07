Emergenza Covid-19: Professor Lopalco “Il sistema Puglia ha funzionato, ma prepariamoci all’Autunno”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Professor Lopalco capo della Task Force dell’Emergenza sanitaria per la regione Puglia, ha partecipato a un workshop che si è svolto alla Fiera del Levante di Bari.

Durante il workshop il Professore Lopalco ha parlato della Pandemia e di come ha reagito il sistema sanitario pugliese.

“Ci stiamo lasciando alle spalle l’emergenza sanitaria” ha detto Lopalco “È il momento di fare i bilanci e i bilanci non servono per dire che siamo stati bravi o non lo siamo stati. Servono per dire quel che ha funzionato e quel che non ha funzionato. Perché quello che ci aspetta è probabilmente un momento di prevenzione ancora più serrata. Dal primo bilancio possiamo dire che il sistema Puglia ha funzionato: contro una media del 12% dei casi a livello nazionale che hanno riguardato operatori sanitari, in Puglia ne abbiamo solo il 9%. Questo significa che le misure di prevenzione e protezione messe in atto negli ospedali sono state precoci e hanno funzionato. Ragioneremo anche su quello che dovrà essere migliorato per prepararci a quello che un po’ tutti temiamo, ovvero l’arrivo del freddo e dell’autunno”.