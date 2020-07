Fedez, errore grammaticale, il web non perdona ma lui ha pronta una risposta epica

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez, insieme alla moglie Chiara Ferragni e, ormai al loro primogenito, il piccolo Leon la fanno da padroni sui social, ogni loro post ha un seguito incredibile, sono amatissimi ma, anche, molto odiati dagli haters che aspettano una piccola svista per attaccarli .

Ma loro non si scompongono e anche le repliche che fanno a chi li attacca li fanno uscire sempre vittoriosi.

L’errore grammaticale di Fedez

Fedez posta ogni minimo dettaglio della vita sua e della sua famiglia sui social e i suoi follower adorano il piccolo Leon tanto che sia Fedez che Chiara Ferragni non si limitano mai e mettono al corrente i social di tutto quello che accade nella loro vita.

Pochi giorni fa girando per l’Italia e testimoniando i loro viaggi con foto, video e didascalie, hanno incentivato il turismo in Italia che dopo l’emergenza covid ha bisogno urgentemente di ripartire.

Le loro emozioni, le loro foto e le loro impressioni su dei posti bellissimi che hanno mostrato hanno dato un’impennata al turismo ed è sempre così quando si muove la coppia Fedez-Ferragni: un successo di riscontro garantito.

Però, tanto sono amati altrettanto c’è una buona parte di haters che non aspetta altro che un loro scivolone per sottolinearlo con tanta enfasi.

E’ accaduto che Fedez ha postato una foto di Leon con un’amichetta con cui pareva stesse litigando.

La didascalia da corredo alla foto diceva: “Crisi cognugale“.

Di fronte a questo errore grammaticale il web è insorto dicendo di tutto al rapper.

La risposta di Fedez non si fa attendere

Fedez, che non è nuovo a subire attacchi sui social, non si è scomposto affatto e ha rimediato subito rivoltando la situazione a suo favore.

Infatti, ha scritto così: “Questa giornata la voglio dedicare a te che hai dovuto affrontare anni di studi per diventare giornalista. tanto sudore e sacrifici per essere (forse) assunto da una testata online e scrivere questo articolo incredibile. il pultzier è lontano ma Federico ti è vicino”

E poi, ha continuato dicendo: “Ho scritto Pulitzer sbagliato per proseguire questa fantastica saga“, subito dopo, con un carattere più piccolo, ha ancora spiegato. “No, in realtà non me ne sono accorto, sono un babbo”…

Poi ha ripreso chi lo aveva corretto e aveva sottolineato il suo errore e ha scritto, correggendo a sua volta l’autore dell’articolo: “Onrtografico”.

Insomma tutti possiamo sbagliare ma se ci chiamiamo Fedez l’errore ce lo perdonano difficilmente.