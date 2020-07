Gelo tra Adriana Volpe e Alessio Viola, la Volpe su Instagram mette subito in chiaro come stanno le cose

0 SHARES Condividi Tweet

E’ partito un nuovo programma televisivo su Tv8 , “Ogni Mattina” condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola.

Fin dall’inizio non sono mancate le battute di riferimento alla coppia Cuccarini Matano, infatti Viola appena iniziata la trasmissione ha detto “Io sono già venuto litigato” e tutti hanno capito che l’allusione era proprio ai conduttori de Vita in diretta.

Ma dopo le battute i telespettatori hanno pensato che si fosse davvero replicata la tensione già vista all’ultima puntata di Vita in diretta perché Adriana Volpe aveva salutato con il gomito, che è il saluto al tempo del Covid, il collega mentre lui l’aveva completamente ignorata.

Il gelo tra Adriana Volpe e Alessio Viola

I giornali avevano, per questo, titolato che era palpabile già il gelo tra i due.

Sembrava, infatti, che ci fosse molta tensione perché di fronte all’indifferenza di Viola, la Volpe aveva fatto finta di nulla.

I social si sono scatenati e gli utenti si dicevano già pronti ad assistere ad una replica della tensione tra la Cuccarini e Matano.

Il chiarimento di Adriana Volpe e Alessio Viola

Il giorno dopo, Adriana Volpe e Alessio Viola hanno tenuto a chiarire e si sono reciprocamente salutati con molto trasporto.

Poi Alessio Viola ha detto: “Così non si potrà dire che non rispondo al saluto di Adriana quando mi porge il suo gomito” e, Adriana Volpe, di rimando: “Che non si dica che ci sia il gelo!”.

Ma Adriana Volpe e Alessio Viola non si sono limitati a questo chiarimento verbale ma hanno fatto un vero e proprio balletto in un video che poi la Volpe ha pubblicato sulla sua pagina .

Questo balletto è diventato immediatamente virale su Tik Tok.

La Volpe l’ha anche commentato così: “E che non si dica che non c’è sintonia” corredato dalla didascalia “Vacchi ci fa un baffo”.

In tanti hanno commentato questo balletto così spiritoso e , fra gli altri, anche la stessa rete dove va in onda la trasmissione, Tv8 che ha scritto: “Ma come fai a saltellare così bene sui tacchi?”, e poi, di seguito: “Subito un tutorial per salto sui tacchi”.

Insomma, la coppia di conduttori ha voluto subito mettere in chiaro come stanno le cose e non ha voluto che ci siano dubbi sulla possibilità di tensioni tra di loro. Quando è accaduto il fraintendimento del saluto non ricambiato i due erano appena alla seconda puntata del programma e sarebbe stato davvero strano registrare già delle tensioni professionali.

In ogni caso si è capito che gli spettatori staranno molto attenti, d’ora in poi, all’armonia, che c’è o che non c’è, tra i conduttori.