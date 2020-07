Laura Freddi parla di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli si infastidisce e fa un post sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Freddi, neo mamma ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato anche di Paolo Bonolis, suo ex storico.

Non è la prima volta che Laura Freddi ricorda il suo ex fidanzato ma avviene anche il contrario e cioè che, durante le interviste, le vien chiesto di ricordarlo quando era ancora il suo fidanzato.

Fino ad ora l’attuale moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli non ha mai commentato questi riferimenti ma questa volta , forse esasperata dalle altre volte in cui è avvenuto, ha deciso di fare un post sui social.

Laura Freddi e Paolo Bonolis

La storia di Laura Freddi e Paolo Bonolis, la conoscono tutti. I due sono stati a lungo fidanzati e formavano una gran bella coppia ma poi qualcosa non è più andato nella loro storia d’amore e si sono lascati.

Recentemente anche Paolo Bonolis ha tirato in ballo Laura Freddi dicendo che se capitasse di lavorare con lei per lui non ci sarebbe alcun problema.

Dopo questa esternazione Laura Freddi, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, ha detto: “Paolo e io siamo stati insieme e lo sanno tutti ma è stato tanto tempo fa. Tra noi c’è sempre stata stima e affetto e conosco sua moglie Sonia anche se non posso dirmi sua amica“.

La reazione di Sonia Bruganelli

A questo punto, la Bruganelli, visto che questa è l’ennesima volta che Laura Freddi cita Paolo Bonolis ha ripreso l’intervista rilasciata dalla Freddi, l’ha postata sulla sua pagina e ha aggiunto

@dilei_magazine sempre sul pezzo!!!! 😅 #Instagram #corsiericorsistorici #life

I commenti dei follower si sono sprecati, c’è chi ha preso le difese di Laura Freddi dicendo: “ Purtroppo non è la prima volta che Laura viene messa in mezzo a queste storie. Quando Bossari (ex anche lui di laura) vinse il gf vip riesumarono una vecchia intervista di Laura facendola passare per attuale e pure lì laura dovette difendersi vista l’ingenuità dei lettori a credere in quell’intervista…”

Oppure che si è schierato per una delle due dicendo

“Laura tutta la vita….”

E, anche “Solito problema. Le donne non digeriscono le ex. Ma perché si può convivere e avere rispetto dai… ;-)”

Però c’è anche chi si è schierato dalla parte di Sonia Bruganelli e ha detto “embe certo gli rode.. a livello professionale nn e emersa e x altro ancor meno.. si desse pace”.

A Sonia Bruganelli comincia, dunque, a dare fastidio l’insistenza con cui ad ogni intervista Laura Freddi cita il suo ex ma c’è anche da dire che lo fa sempre nel massimo rispetto degli attuali compagni sia il suo che la Bruganelli.