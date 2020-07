Giulio Berruti a proposito di Maria Elena Boschi: “Voglio una relazione importante ma in questo momento non posso perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

La storia dell’estate è quella della coppia Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva e Giulio Berruti.

I due si stanno facendo fotografare spesso in atteggiamenti affettuosi a cena, a passeggio e in giro per Roma.

I paparazzi che li seguono sanno che la loro storia va avanti da tempo anche se è venuta alla luce del sole solo in questi ultimi giorni.

Se Maria Elena Boschi non dice nulla su questa storia d’amore che sembra darle molto gioia e serenità, Giulio Berruti si è un po’ aperto in occasione di un’intervista rilasciata ad un settimanale.

L’intervista a Giulio Berruti

Giulio Berruti ha detto: “Maria Elena Boschi? Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile … è inutile chiederlo, si incontra solo un muro”.

Però poi si è lasciato andare parlando solo di sè stesso e ha detto:

“Sono un uomo passionale, affettuoso. Ho bisogno di sentirmi amato, di amare e del continuo contatto fisico. Sogno una famiglia con tanti bambini. Ma per costruire una relazione solida serve anche una stabilità lavorativa che in questo momento non ho, anche per motivi geografici visto che mi divido tra l’Italia e l’America”.

La reazione di Maria Elena Boschi

Le dichiarazioni rilasciate da Giulio Berruti sono un po’ in contrasto con quello che si è visto fino ad ora. Infatti, i due sono stati avvistati anche a cena in compagnia dei genitori di Berruti o anche solo con il padre di lui e questo faceva presagire un rapporto importante.

Normalmente quando si entra a far parte della famiglia del fidanzato o fidanzata la storia è importante, invece, le parole dette da Giulio Berruti non fanno trasparire una storia importante perché lui dice che al momento non può permettersela.

Da indiscrezioni pare che Maria Elena Boschi abbia conosciuto i genitori di Giulio Berruti prima di conoscere lo stesso Giulio perché il padre è un medico molto conosciuto e stimato.

Maria Elena Boschi non ha in alcun modo commentato le dichiarazioni rilasciate dal fidanzato ma è difficile credere che le abbiano fatto piacere.

A meno che la coppia non abbia deciso di depistare i giornali e i paparazzi dando alla loro storia meno valore di quella che in realtà ha.

Solo il tempo farà capire come stanno le cose.

Certamente l’estate passerà in coppia e poi ai primi freddi autunnali si capirà se la storia è importante oppure no.