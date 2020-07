Sonia Bruganelli e Laura Freddi insieme sul web, poi coinvolgono Paolo Bonolis ma la situazione sfugge di mano e finisce male

0 SHARES Condividi Tweet

Pochi giorni fa sembrava che tra la moglie di Paolo Bonolis e la sua ex, Laura Freddi non corresse buon sangue.

Infatti, in occasione di un’intervista rilasciata ad un settimanale, ancora una volta Laura Freddi aveva parlato della sua storia d’amore con Paolo Bonolis.

Il giorno dopo Sonia Bruganelli aveva fatto un post dal tono un pò annoiato alludendo alla circostanza che dopo tanto tempo Laura Freddi tirasse sempre in ballo il marito.

A quel punto il web si era schierato, chi completamente dalla parte di Laura Freddi e chi dalla parte della moglie Sonia Bruganelli accusando la Freddi di parlare sempre di Bonolis solo per farsi pubblicità.

Sonia Bruganelli intervista Laura Freddi

Ma qualche giorno dopo Sonia Bruganelli ha incontrato sul web Laura Freddi e l’ha intervistata.

Le due donne si sono confrontate e hanno chiacchierato piacevolmente facendosi reciprocamente complimenti e poi la Bruganelli ha coinvolto nella chiacchierata anche Paolo Bonolis.

A quel punto Bonolis, con il solito tono dissacrante che lo contraddistingue, ha chiesto loro: “Ma perché state facendo questa cosa?”, e la moglie di rimando: “Paolo, ma sei in imbarazzo?” ma lui che non si fa intimidire da niente e da nessuno ha detto: “No, sto cercando di capire alla gente cosa gliene frega. Diciamo le cose come stanno: Io sono sposato con Sonia da 23 anni. Con Sonia ho fatto tre figli, con Laura ci vediamo di nascosto e facciamo sesso”.

La reazione di Sonia Bruganelli

A quel punto Sonia Bruganelli, stando al gioco ha detto: “Che scemo, già dicono tutti che siamo separati” e Laura Freddi, di rimando: “Mo mi chiamano tutti, mi chiama mio marito e mi caccia di casa”.

Ma Bonolis non ha mollato la presa e ha detto: “Scusa ma tuo marito non è quello che ogni tanto va con mia moglie?”.

Laura Freddi che da essere sempre molto timida si è un po’ sciolta ha proposto: “Perché non facciamo una sitcom?” ma Bonolis ha dato l’affondo finale e ha detto: “A ‘sto punto facciamo un ‘orgia” e la Bruganelli che ha pensato che a quel punto avesse esagerato gli ha detto: “Ma sei impazzito?”.

Così simpaticamente Laura Freddi e Sonia Bruganelli hanno messo a tacere tutta le voci che le volevano nemiche e gelose l’una dell’altra.

La Bruganelli ha anche anticipato che se ce ne sarà l’occasione sarebbe bello lavorare con Laura Freddi.