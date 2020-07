Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, dopo De Martino arriva sui social anche la risposta della Marcuzzi che pubblica …

0 SHARES Condividi Tweet

Questi giorni sta tenendo banco il presunto tradimento di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez.

L’idea che il motivo a base della rottura sia stato un tradimento si è desunto dai video postati da Belen che, senza essere mai espliciti rimandavano a quell’idea.

Poi , però, è arrivata una notizia da Dagospia che ha detto, in prima battuta che Stefano De Martino aveva tradito Belen con una conduttrice Mediaset più grande di lui e poi, dopo qualche giorno è venuto fuori il nome di Alessia Marcuzzi.

La smentita di Stefano De Martino

Il primo a intervenire sulla questione e a dire la sua è stato proprio De Martino che ha chiarito di aver parlato al telefono sia con la Marcuzzi che con il marito Paolo Calabresi e che entrambi sono suoi cari amici. Ha aggiunto di evitare di fare queste illazioni perchè ci sono dei bambini di mezzo che potrebbero soffrire molto per queste falsità e che si sta minando alla stabilità della famiglia.

La smentita di Alessia Marcuzzi

Dopo qualche ora anche Alessia Marcuzzi ha voluto dire la sua ma non lo ha fatto come De Martino postando sui social un video e dicendo di pensare ad altro e soprattutto di godersi l’estate e di non dar retta alle fake news ma ha semplicemente postato un libro di Woody Allen “A proposito di niente”.

In quel modo ha dato man forte alla smentita di De Martino e ha precisato che ciò di cui si sta parlando è del niente e che niente di ciò che si sta dicendo in questo ore è vero.

Poi, subito dopo, ha postato l’emoticon di un pesce come a dire che lei rimarrà muta sulla questione.

I suoi follower, che sono tantissimi, l’hanno incoraggiata a non dare peso alle chiacchiere e che loro sono tutti dalla sua parte.

Non staranno vivendo un bel momento sia i due diretti interessati cioè Belen e Stefano ma anche tutte le persone che, loro malgrado, stanno entrando in questa vicenda.

A detta di De Martino nella sua vita non c’è nessuno e il ballerino ha anche detto che non appena si fidanzerà sarà il primo a dirlo.

L’estate per De Martino si prospetta difficile perchè ogni amica che gli si avvicinerà sarà additata come sua fidanzata.