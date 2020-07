76ENNE fa il bagno con la mascherina e sta per annegare, a salvarlo ci pensano due bagnini

0 SHARES Condividi Tweet

E’ successo ieri intorno alle 9,30 a Pescara. Un uomo di 76 anni ha deciso di farsi il bagno con la mascherina.

L’uomo si è tuffato tra gli stabilimenti Jumbo e Nettuno sulla riviera Nord ma a un certo punto ha iniziato ad avere difficoltà.

La mascherina si era bagnata di acqua e impediva all’uomo di respirare. L’uomo, anche se è consentito non indossare in mare la mascherina, ha voluto farsi il bagno con la sua mascherina e le conseguenze non sono state tragiche solo grazie all’immediato intervento di due bagnini.

I due bagnini sono riusciti a riportarlo a riva e rianimarlo.