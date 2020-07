Belen reagisce come Emma quando fu tradita da Stefano De Martino, posta sui social “e adesso …

0 SHARES Condividi Tweet

La storia infinita, il triangolo amoroso ancora tiene banco sul gossip. Le illazioni sono tante, i riferimenti, gli scoop ma chissà se qualcuno sa la verità o meno tranne, chiaramente Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

I fatti sono però, inconfutabili: Stefano De Martino è andato via di casa e non per motivi lavorativi.

Ha fatto le valige, ha salutato il suo bambino Santiago ed è andato via a Napoli dove sta conducendo “Made in sud”.

Anche all’interno del programma i comici spesso alludono al suo momento familiare non proprio idilliaco ma lui glissa sempre con il sorriso senza mai dire una parola di più.

Il presunto tradimento di Stefano De Martino

Appena si è saputo che De Martino aveva lasciato il tetto coniugale, subito le voci che si sono rincorse sono state quelle di un tradimento ai danni di Belen.

Pare che la sera prima di andare via, a casa De Martino ci sia stata una lite furibonda sentita da tutto il vicinato e, dopo De Martino è andato via.

Il giorno dopo sui social è apparsa una Belen molto provata che ha detto e non detto, ha parato del suo modo di essere trasparente e onesto ma non ha mai accusato, direttamente, il marito di nulla.

Poi si è fatta vedere il giro con la sua famiglia sempre molto giù di morale.

E’ incominciato il totonome su chi potesse essere ad aver minato la serenità familiare e proprio negli ultimi giorni è venuto fuori il nome di Alessia Marcuzzi.

Qualche giorno prima si era detto che la nuova fiamma di De Martino era una conduttrice Mediaset più grande di lui con la quale De Martino in precedenza aveva già lavorato e poi è venuto fuori il nome della Marcuzzi ma immediate sono arrivate le smentite, sia quella di De Martino che ha invitato a lasciare stare le famiglie e non attaccarle soprattutto quando ci sono bambini di mezzo ribadendo di essere molto amico sia di Alessia Marcuzzi che del marito Paolo Calabresi con il quale ha detto di essersi sentito telefonicamente, sia quella della Marcuzzi che si è limitata a postare sui social un libro di Woody Allen dal titolo eloquente.

Il gesto di Belen uguale a quello di Emma

Ieri Belen ha compiuto un gesto che ha riportato immediatamente alla memoria quello che aveva fatto Emma quando aveva scoperto di essere stata tradita da De Martino proprio con Belen.

Durante una puntata di amici aveva cantato la bellissima e struggente canzone di Riccardo Cocciante “Bella senz’anima”, proprio dedicata a Belen e aveva detto che per lei era catartico farlo.

Ieri Belen sui social ha postato una sedia vuota e ha scritto le parole della stessa canzone: «E adesso siediti…».

Subito i follower di Belen hanno collegato a ciò che aveva fatto Emma in precedenza e qualcuno ha scritto: «Emma fece la stessa cosa otto anni fa».

Gli indizi che portano verso la strada del tradimento sono sempre più chiari.