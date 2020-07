Anna Tatangelo, svuota il sacco, non posso più stare con Gigi perché …

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Tatangelo non è più la compagna di Gigi D’Alessio.

Una prima rottura c’era stata già diverso tempo fa ma poi i due erano riusciti a ritrovarsi, forse, anche per amore del figlio Andrea.

Ma, dopo una ripresa della storia, ora è arrivata la rottura definitiva e sembra che da questa non si torni indietro.

La storia d’amore di Anna e Gigi

Anna Tatangelo, che oggi ha 33 anni e che è stata innamoratissima di Gigi D’alessio e lui di lei, oggi è una donna nuova, è più matura e consapevole, come dice lei stessa.

Anna per Gigi era andata contro tutto e tutti e si era sentita anche affibbiare l’epiteto di “sfasciafamiglia” quando in realtà lei ha avuto modo di spiegare che la loro storia era iniziata dopo che Gigi aveva lasciato la moglie.

Il pubblico di Gigi D’Alessio si è sempre diviso tra chi l’amava e chi la odiava ma lei ha resistito e, da donna innamorata, è andata avanti dritta per la sua strada.

Anna Tatangelo racconta la sua verità

Anna Tatangelo ha dovuto subire molto dissenso in questi anni perchè c’è chi l’ha criticata parecchio e chi non l’ha mai apprezzata e lei ha raccontato di averci sofferto molto ma ora Anna è cresciuta e sa quello che vuole dalla vita.

Anna Tatangelo ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera durante la quale ha raccontato il perchè è finita la sua storia con Gigi D’Alessio: “È stata dura, ma ci saremo sempre l’uno per l’altro”.

E poi ha aggiunto: “Ho l’età della consapevolezza. Ho avuto soddisfazioni e delusioni. Sono molto grata alla vita, e ora voglio godermela di più e sorridere di più. Per cercare di accontentare tutti, non c’era mai Anna. Sempre prima gli altri. Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide”.

E poi spiega come si sente senza Gigi: “Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. È stata dura. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.