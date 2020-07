Asia Argento, sono riuscita a non vendermi la casa solo grazie a Barbara D’Urso perché lei …

0 SHARES Condividi Tweet

Asia Argento o la odi o la ami. E’ un personaggio forte che ha dimostrato, nelle occasioni più difficili che la vita le ha regalato, di avere carattere e, si sa, chi ha carattere ha un brutto carattere.

Asia Argento è una donna forte che soffre, e lo fa senza filtri ma poi si rialza e combatte come una leonessa, per sè stessa e per i figli, Anna Lou e Nicola.

Un rapporto burrascoso fatto di alti e bassi quello con Morgan che le ha dato una figlia, Anna Lou di cui lei è pazzamente innamorata.

Poi altre storie fino a quella profondissima per Anthony Bourdain terminata tragicamente quando lui si è tolto la vita.

Asia Argento, donna forte e diretta

Ad Asia Argento non piacciono le falsità e le parole a metà, lei è diretta a costo di scottarsi mettendo sempre la faccia come ha fatto facendo le rivelazioni più forti su Harvey Weinstein che hanno dato il via al movimento MeToo, importantissimo per tante donne.

L’amore più grande, comunque per Asia rimane quello per i propri figli, Anna Lou e Nicola, quest’ultimo avuto da Michele Civetta.

Mi ha aiutato Barbara D’Urso

Asia Argento ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano, durante la quale, in linea con il suo carattere, non ha avuto problemi a raccontare che , se non fosse stato per Barbara D’Urso lei si sarebbe dovuta vendere la casa per andare avanti.

Asia racconta così: “Ho pensato di vendere casa su cui pago il mutuo ma devo ringraziare Barbara D’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti ero finita. Sono stata costretta a metterci la faccia”.

E poi, a proposito del rapporta con la figlia ha raccontato: “Volevo lavorare con mia figlia non solo per questioni di oggettivo piacere: siamo state insieme in quarantena desideravo esplorare gli effetti su noi due […] Ci sono stati dei contrasti, delle sue piccole ribellioni, dei piccoli bronci, poi degli abbracci: qualcosa di potente, ma prevedibile; tra me e lei scoppiano liti, ma durano cinque minuti poi ci chiediamo scusa”.

E poi ha aggiunto: “Sono genitore e amico. Ci deve essere una componente di rispetto per entrambi: non mi metto su un piedistallo, non detto regole e legge, però ai miei figli do la certezza della presenza”.

Asia Argento ha dimostrato, ancora una volta, di essere una donna sincera verso se stessa e il suo pubblico che la ama anche per questo.