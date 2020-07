Andrea Delogu “La vita in diretta estate”, Cecchi Paone risponde ad una spettatrice a cui non piace: “È stata scelta perchè…”

0 SHARES Condividi Tweet

Vita in diretta condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano è terminata tra mille polemiche dopo il polverone alzato dalla Cuccarini che, a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata, ha scritto una lettera di ringraziamento a tutta la redazione tranne che a una persona definita “con un ego smisurato” alludendo, a detta di tutti, proprio al suo collega e coconduttore Alberto Matano.

I sostenitori di Lorella Cuccarini e quelli di Alberto Matano

Da lì è scaturita tutta una polemica tra chi si è schierato dalla parte di Lorella come il collega Pierluigi Diaco che pare, avrebbe avuto un accesissimo battibecco con Matano definendolo sleale e chi si è schierato dalla parte di Matano come tutte le donne della redazione che hanno risposto con un’altra lettera a Lorella Cuccarini ribadendo la correttezza e l’eleganza dei modi di Alberto Matano che con loro è sempre stato rispettoso e attento a rispettare tutti gli spazi.

Fatto sta che la prossima edizione di Vita in diretta vedrà al timone solo Alberto Matano orfano della Cuccarini.

La critica a Andrea Delogu e la risposta di Alessandro Cecchi Paone

Ma ora Vita in diretta è terminato e ha lasciato il posto a Vita in diretta estate alla cui conduzione ci sono Andrea Delogu e Marcello Masi.

I due conduttori da subito sono piaciuti al pubblico perché appaiono sereni e sorridenti e molto semplici.

Però, come al solito, ognuno ha i propri gusti e così una telespettatrice ha scritto sulla rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone all’interno del settimanale NuovoTV dicendogli che non le piace il modo di condurre di Andrea Delogu: “Ho seguito Andrea Delogu in altri programmi in passato. Non mi piace molto come compagna d’avventura di Marcello Masi a La vita in diretta estate”.

Alessandro Cecchi Paone ha risposto: “Forse Andrea è stata scelta per un contenitore popolare del pomeriggio estivo per avviarla verso un nuovo percorso professionale … Questo le chiederà mutamenti di modi, stili e linguaggi”.

E poi ha aggiunto: “Andrea è brava e finora si è messa alla prova in programmi diversi e con un tipo di pubblico differente da quello de La vita in diretta … Se non mi sbaglio, in autunno le vedremo fare altro su Rai1”.

Invece, la solita spettatrice ha avuto parole di apprezzamento per il conduttore Marcello Masi dicendo che è molto bravo e adatto a condurre un programma come Vita in diretta.