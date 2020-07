Sonia Bruganelli, scrive un post che mette i brividi e i fans si chiedono cosa le sia accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è molto attiva sui social e ha tantissimi follower.

In tanti la amano e la seguono ma altrettanti la odiano perché, spesso, ostenta il lusso e la ricchezza in cui vive.

L‘estate scorsa, dopo aver postato un foto che la ritraeva insieme alla sua famiglia al completo volare per una località vacanziera su un aereo privato, gli haters si sono sfrenati e le hanno detto di tutto offendendola e criticandola.

Ma lei è ormai abituata e, come dice suo marito Paolo Bonolis, si diverte a provocare.

Mi odiano perché sono ricca

Sonia Bruganelli sa molto bene di non essere amata da una fetta consistente di italiani e, in occasione di un’intervista rilasciata a Libero ha detto così “Mi odiano perché sono ricca.” E poi ha aggiunto “Non vivo chiusa nel mio mondo e me ne frego” e poi ha voluto autodefinirsi così: “molto madre, a volte moglie, ancora figlia, sempre sorella, altalenante amica e po’, ma solo un po’, imprenditrice”.

Sonia Bruganelli è a capo di una società, la Sdl 2005 con cui fa i casting per le varie trasmissioni televisive tra cui quelle di Paolo Bonolis.

Il post sui social

Sonia Bruganelli sulla sua pagina Instagram, ha circa 558mila followers e lì ha postato una foto che contiene una scritta che ha spaventato molto i suoi fans.

La scritta dice così: “Fine.” E nient’altro a spiegare a cosa si riferisca.

Però un follower molto attento ha sottolineato che ci sarebbe da preoccuparsi se quella parole fosse scritta in italiano ma se fosse stata scritta in inglese significherebbe “Bene”.

Ma la Bruganelli non è intervenuta in alcun modo e ha lasciato che il mistero aleggi anche perché in questi giorni si sta parlando dell’interruzione dei rapporti lavorativi tra Paolo Bonolis e Mediaset e, dunque, il post potrebbe riferirsi a questooppure c’è anche chi ha interpretato quella parola come fine del matrimonio perché da un po’ di tempo marito e moglie non sono più sembrati tanto in sintonia.

Anche se solo qualche giorno fa la Bruganelli ha posto un video in cui, insieme a Laura Freddi ex di Bonolis ha parlato amabilmente, scherzato e riso e, alla fine, le due donne hanno coinvolto anche Paolo Bonolis. Il clima era disteso e sereno e marito e moglie sono apparsi in quell’occasione molto complici.

Certamente nei prossimi giorni si capirà come interpretare il post della Bruganelli.