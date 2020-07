Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi smentiscono la relazione ma Giovanni Ciacci la conferma dicendo: “E’ vero perché a Dagospia l’ha detto…”

0 SHARES Condividi Tweet

Un’estate poco serena quella che stanno trascorrendo tre famiglie italiane a causa del gossip: la famiglia di Stefano De Martino, quella di Belen Rodriguez e quella di Alessia Marcuzzi.

Lo scoop sulla relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Qualche giorno fa è scoppiata una bomba: la causa della rottura del matrimonio di Stefano De Martino con Belen Rodriguez è la relazione clandestina di Stefano con Alessia Marcuzzi. Già da qualche giorno prima girava voce che Stefano avesse una relazione con una conduttrice Mediaset più grande di lui, che Belen l’avesse scoperto e che sarebbero volate parole grosse fino a che Stefano non ha fatto le valige ed è andato va di casa.

I diretti interessati si sono affrettati a smentire la notizia, Stefano con un video postato sui social durante il quale ha etichettato la notizia come fake news, chiedendo rispetto per le loro famiglie e per i bambini che ci sono all’interno e invitando tutti, piuttosto, a godersi l’estate che a farsi i fatti suoi. Dal canto suo, Alessia Marcuzzi è stata più soft perché ha postato un libro di Woody Allen dal titolo eloquente “A proposto di niente” facendo intendere che si stava parlando del nulla, cioè di qualcosa che non esiste.

Intanto Belen, è l’unica che in questa storia sembra soffrire veramente perchè le foto che posta sono molto malinconiche.

Le dichiarazioni di Giovanni Ciacci

Se da una parte c’è stata questa notizia bomba lanciata da Dagospia di Roberto D’Agostino, dall’altra ci sono frettolose smentite e, dunque, dove sia la verità non lo si può sapere ma poi è intervenuto Giovanni Ciacci nella trasmissione televisiva Ogni mattina condotta da Alessio Viola e Adriana Volpe e ha voluto dire la sua dichiarando così: “Qualcuno in famiglia ha parlato”.

E poi ha aggiunto: “Secondo il mio modestissimo parere vuol dire che qualcuno in famiglia ha parlato. Qualcuno di una delle tre famiglie ha parlato con il sito”.

E poi ha concluso così: “È una mia supposizione ma se D’Agostino ha parlato in questa maniera vuol dire che qualcuno delle tre famiglie ha parlato”.

Quindi Giovanni Ciacci ha dato più credito alle affermazioni di Roberto D’Agostino che non a quelle di Stefano De martino e Alessia Marcuzzi.

Stefano aveva anche detto che si era sentito telefoncamnete con il marito d Alessia Marcuzzi, Paolo Calabrse e ne aveano parlato visto che sono molto amici.